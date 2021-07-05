Игрок сборной Италии попал под следствие за то, что остановил угонщика подкатом

Нападающий римской «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави попал под следствие за избиение злоумышленника, которого поймал за угоном своего Lamborghini, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

В мае преступник был осужден на год и четыре месяца, но он подал жалобу на футболиста за нанесенные телесные повреждения. Адвокат форварда сообщил, что допрос Стефана назначен на конец июля.

«Человек, угонявший его машину, может сказать все, что угодно, но истина должно быть установлена. На допросе Стефан расскажет, что произошло», — приводит слова адвоката Football Italia.

В феврале итальянец увидел, как вор разбил окно его машины с целью угона. Форвард погнался за преступником и остановил того вместе с полицией. Местные жители стали очевидцами того, как Эль-Шаарави остановил вора в подкате.

В минувшем сезоне Эль-Шаарави сыграл за «Рому» в десяти матчах в Серии А и забил один мяч.