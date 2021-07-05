В ФРГ заявили, что кибератака на компанию Kaseya не отразилась на работе ведомств страны

Кибератака с применением вируса-вымогателя, которой подверглась международная компания - производитель программного обеспечения Kaseya, не оказала косвенного влияния на работу германских ведомств и не затронула критическую инфраструктуру ФРГ. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МВД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральные ведомства и критическая инфраструктура, по нашим актуальным данным, не затронуты атакой", - сказала она, не приведя существенных подробностей.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. Кибератака затронула по меньшей мере шесть таких компаний, в число клиентов которых входят порядка 200 более мелких фирм. Предположительно, их данные оказались временно заблокированы. Вымогатели, по данным Bloomberg, требуют выкуп в размере $44,9 тыс.