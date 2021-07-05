В Италии задержали 85 человек по подозрению в связях с мафией

Итальянские правоохранительные органы в ходе спецоперации, проходившей в различных областях страны, задержали 85 человек по подозрению в связях с мафиозными группировками. Об этом в понедельник сообщило агентство АNSА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задержанных подозревают в торговле наркотиками и оружием, вымогательстве и взяточничестве. Из них 63 человека были заключены под стражу, 18 были отправлены под домашний арест, еще четыре получили подписку о невыезде. Среди задержанных оказалась Джузеппа (Джузи) Витале, которая возглавляла мафиозную ячейку в городе Партинико на Сицилии после задержания своих братьев Леонардо и Вито, а впоследствии сотрудничала с правоохранительными органами.

Расследование этого дела велось с ноября 2017 года. В ходе него правоохранителям удалось выяснить, что на Сицилии действовало пять связанных с мафией преступных организаций, занимавшихся наркоторговлей. Между ними было заключено специальное соглашение, по которому каждой из них достался определенный участок территории для сбыта запрещенных веществ.

В декабре 2018 года в рамках крупного расследования о новой верхушке сицилийской мафии "Коза ностра" были задержаны около 50 человек. Предполагалось, что верхушка не собиралась в последние годы и существует проект по ее восстановлению. После арестов крестного отца Тото Риины в 1993 году и его преемника Бернардо Провенцано в 2006 году (оба умерли в тюрьме) "Коза ностра" превратилась во фрагментированную организацию с большим количеством кланов.

Неизвестно, кто ее возглавляет сейчас. Согласно последним заявлениям представителей комитета по борьбе с мафией, самый разыскиваемый преступник Италии Маттео Мессина Денаро более не играет решающей роли в преступном мире на Сицилии, где давно не живет. Он почти 30 лет скрывается от правосудия, и никто не знает точно, как он выглядит.

В октябре 2020 года суд города Кальтаниссетта признал его причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселино в 1992 году и заочно приговорил к пожизненному заключению. Ранее он также был приговорен к пожизненному сроку за другие убийства и организацию терактов в Риме, Милане и Флоренции, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей.