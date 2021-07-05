Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля

Связанные с пандемией коронавируса ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", - сказал Джонсон. Премьер-министр добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. "Мы усилим нашу вакцинационную кампанию и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до 8 недель, чтобы все [жители королевства], кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября", - заявил глава британского правительства.

Полное снятие ограничений означает, что правительство перестанет требовать от жителей Англии, где проживает более 85% населения страны, носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Англичане смогут собираться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Также будут пересмотрены правила проведения массовых мероприятий и рекомендации по работе из дома. Ранее правительство объявило о снятии ограничений в отношении проведения свадеб. Англичанам было разрешено проводить брачные церемонии в присутствии более чем 30 гостей.

"Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить лицевые повязки, хотя в правительственных рекомендациях будут оговариваться случаи, когда это все равно желательно делать", - отметил британский премьер.

Несмотря на то, что британский кабмин намерен через две недели отменить действие общенационального закона о коронавирусе, который действует по всей стране, ограничения полностью будут сняты только на территории Англии. Власти остальных административно-политических частей страны - Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса - самостоятельно определят необходимость отмены мер, принятых на местном уровне. Так, в Шотландии ношение масок будет оставаться обязательным до 9 августа, когда и там будут сняты все остающиеся коронавирусные ограничения.

Рост заболеваемости

С мая в Великобритании растет заболеваемость СOVID-19, а в последние дни в стране в среднем регистрируется около 25 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. При этом ежедневное количество летальных исходов остается на низком уровне. В последнее время фиксируется от 15 до 20 смертей.

Быстрый рост заболеваемости связывают с распространением в стране индийского штамма коронавируса (вариант "дельта" по новой классификации ВОЗ). Он же стал главной причиной отсрочки так называемого дня свободы, который изначально был запланирован на 21 июня.