Германия c 7 июля смягчает правила въезда из нескольких стран

Германия смягчает правила въезда из пяти стран, в числе которых Россия, Великобритания и Индия. Об этом говорится в обновленном в понедельник списке Института Роберта Коха, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изменения вступают в силу с 7 июля. До тех пор данные государства будут считаться территориями, где распространяются опасные мутации коронавируса. Это означало, что по прибытии оттуда резиденты ФРГ должны были отправляться на двухнедельный карантин. Это правило было обязательным даже для полностью привитых.

С 7 июля данные страны переходят в другой список - с этого дня по классификации RKI они будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. В этом случае необязательно будет находиться в карантине две недели. Будет достаточно сделать тест, и, если он будет отрицательным, ограничения будут сняты. Если человек имеет одну из зарегистрированных в ЕС прививок или же перенес коронавирус в прошлом, то на карантин ему не надо будет вообще.

Дельта-вариант коронавируса уже в июле станет доминирующим в Германии, говорил ранее глава Минздрава Йенс Шпан.