В Венгрии до конца 2022 года планируют начать производство "Спутника V"

Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат "Спутник V", планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Об этом сообщил на международном промышленном форуме "Иннопром" в Екатеринбурге министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стратегическое сотрудничество ведется также в области того, что в конце следующего года в Дебрецене будет открыт завод по производству вакцин, и мы намерены производить там "Спутник V", учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем", - сказал Сийярто.

По его словам, самую успешную программу в ЕС осуществили в Венгрии, и в этом большую роль сыграло прагматическое сотрудничество с Россией. "Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину "Спутник V", - сказал он, отметив, что благодаря этому удалось привить 1 млн венгерских граждан.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины, в стране применяются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.