Ученые: 39% переболевших COVID-19 ощущают последствия по прошествии семи-девяти месяцев

Почти 40% людей, перенесших COVID-19, по прошествии семи-девяти месяцев после выздоровления ощущают остаточные симптомы болезни, такие как головная боль и быстрая утомляемость. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник на сайте Женевского университета итоги научного исследования, проведенного этим учебным и научным центром в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, может вызывать такие продолжительные симптомы, как "постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства", а также проблемы с сердцем, отмечает университет. В ходе наблюдения за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован коронавирус, ученые установили, что "у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы". "Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)", - говорится в сообщении. Выявлена тенденция, согласно которой те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными симптомами. Кроме того, у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев.

Как отметила ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме, длительные симптомы после COVID-19, "как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль". "Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье", - пояснила она. У людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляется такой симптом, как мышечные боли.

О своих изысканиях женевские специалисты рассказали в медицинском академическом журнале Annals of Internal Medicine.