Прокуратура ФРГ провела обыски у возможных причастных к теракту в Вене в 2020 году

Правоохранительные органы Германии провели обыски в жилых помещениях двух мужчин, которые могли знать о планировании теракта 2 ноября 2020 года в Вене, но умолчали об этом. Такие данные распространила в среду Генеральная прокуратура ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оба подозреваемых - гражданин Германии и выходец из Косова - долгое время поддерживали тесный контакт с исполнителем теракта через социальные сети. Следствие не исключает, что они могли заранее знать о намерениях террориста, но не информировали полицию. Их подозревают в недонесении об уголовно наказуемых деяниях. В частности, подозреваемые провели несколько дней в квартире исполнителя нападения в июле прошлого года - вскоре после того, как он купил оружие, которое впоследствии применил в день теракта.

"Ввиду личного знакомства с преступником и ввиду общей приверженности к радикальной исламистской идеологии" обвиняемые считали возможным совершение теракта, полагает Генпрокуратура. "Они приняли это во внимание и, вопреки закону, не уведомили власти. Вечером 2 ноября 2020 года - еще до начала стрельбы - они начали удалять данные с телефонов и из учетных записей в социальных сетях, чтобы скрыть связи" с венским террористом, отмечает гособвинитель.

В Вене 2 ноября 2020 года произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Вооруженный преступник был ликвидирован полицией, он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство". Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Стрельбу устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В 2019 году он сидел в тюрьме за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но в том же году условно-досрочно освободился с условием участия в программе дерадикализации.

Независимая комиссия экспертов по выяснению обстоятельств теракта в Вене, учрежденная по запросу МВД и Минюста Австрии, сообщила в двух докладах о просчетах в работе австрийской спецслужбы при предотвращении теракта на раннем этапе: неправильной оценке угрозы экстремиста, недостаточном обмене информацией и организационных проблемах.