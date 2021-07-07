Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год до $68,7 за баррель
Еврокомиссия повысила прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до $68,7 за баррель с $63,9. Об этом говорится в опубликованном в среду летнем экономическом прогнозе ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Как предполагается, в 2021 году цена на нефть достигнет в среднем $68,7 за баррель на фоне сокращения запасов, продолжающегося ограничения добычи ОПЕК + и ожидаемого увеличения спроса на нефть во второй половине 2021 года. Ожидается, что цена стабилизируется на уровне $68,3 за баррель в 2022 году", - отмечается в нем.
Ранее в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии говорилось, что цена барреля нефти Brent в 2021 году составит $63,9, а в 2022 году - $61,6.
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