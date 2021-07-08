Фондовые биржи Европы снижаются после выхода протокола ФРС США

Основные фондовые индексы Европы в четверг падают более чем на 1% после публикации протокола июньского заседания Федрезерва (ФРС) США. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,12% — до 7070,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,32%, до 6441,73 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 15526,45 пункта.

Европейские инвесторы оценивают опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС США. Так, регулятор в рамках встречи 15-16 июня допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике.

"Протокол подкрепляет сообщение о том, что регулятор настроен на сокращение покупок активов в этом году, но форма и скорость, которые это потребует, будут определяться статданными", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, французский индекс находится под влиянием корпоративных новостей из страны. Так, акции автоконцерна Stellantis (бывших Fiat и PSA) падают на 2,53%, поскольку компания прогнозирует более низкий, чем планировалось, объем производства в первом полугодии, а также снижение промышленного свободного денежного потока.