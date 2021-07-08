ЕС предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации

Европейский союз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации. Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо <...> найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли России в таком процессе", - сказал он.