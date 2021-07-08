Европарламент считает необходимым создание новых структур в фармрегуляторе ЕС

Европейский парламент одобрил в четверг доклад о необходимости создания новых структур в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), предназначенных для повышения его эффективности и оперативности в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Принятый документ будет передан Европейской комиссии для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Трансляцию заседания пленарной сессии из Страсбурга провел сайт Европарламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Беспрецедентная по своему характеру экспертиза по изучению ситуаций, возникших в результате пандемии COVID-19, указала на необходимость повысить эффективность Евросоюза в управлении процессом доступности лекарств и медицинских процедур. Она также указала на важность разработки медицинских мер, противодействующих угрозам, возникающим в сфере обеспечения общественного здравоохранения", - говорится в докладе, рассмотренном Европарламентом.

В нем особо отмечается, что "способности Евросоюза принимать меры по борьбе с пандемией сильно мешало отсутствие четких юридических рамок, а также слабая подготовленность ЕС к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, что и затронуло большинство стран - членов сообщества". Также в документе указывается, что пандемия "обострила уже существовавшую проблему с нехваткой ряда лекарств, имеющих огромную важность для ведения борьбы против коронавируса". Пандемия, отмечают в Европарламенте, "выявила структурные ограничения, снижающие способность ЕС быстро и эффективно реагировать на кризисы в системе общественного здравоохранения". "Все это указывает на важность формирования долговременных структур в рамках ЕС с тем, чтобы ликвидировать нехватку лекарств и медицинских услуг", - подчеркивается в принятом решении.