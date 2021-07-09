В Британии продлили часы работы пабов на время финала чемпионата Европы по футболу

Европа 9 июля 2021 00:29 (UTC+04:00)
В Британии продлили часы работы пабов на время финала чемпионата Европы по футболу

Власти Великобритании решили продлить часы работы пабов до 23:15 по местному времени на время проведения 11 июля финального мачта чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Об этом в четверг в своем Twitter сообщила министр внутренних дел королевства Прити Пател, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы только что продлили время работы пабов до 23:15 для финала Евро-2020 в воскресенье. Вперед, Англия!" - написала она. Матч начнется в 20:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В настоящее время по воскресеньям пабам рекомендовано работать до 22:30 по местному времени.

Ранее на официальном сайте британского парламента появилась петиция от имени некоего Ли Джонса с просьбой объявить 12 июля - следующий день после финала чемпионата - выходным днем. "В воскресенье в 20:00 семьям тяжело собраться вместе для этого мероприятия (просмотра финала чемпионата - прим. ТАСС), и им будет значительно проще сделать это, если следующий день будет выходным. Кроме того, историческую победу нужно будет отпраздновать", - говорится в тексте петиции. Под обращением набралось уже более 200 тыс. подписей при том, что парламент обязан рассматривать петиции, набравшие более 100 тыс.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне объявил, что связанные с пандемией коронавируса ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля. Власти остальных административно-политических частей страны - Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса - самостоятельно определят необходимость отмены мер, принятых на местном уровне. Так, в Шотландии ношение масок будет оставаться обязательным до 9 августа, когда и там будут сняты все остающиеся коронавирусные ограничения.

Несмотря на то, что британцы с нетерпением ждут отмены коронавирусных ограничений, решение правительства снять их на фоне быстрого распространения в стране особо заразного штамма "дельта" вызвало критику со стороны представителей оппозиции, профсоюзов, а также ряда медицинских экспертов. Противники правительственной инициативы считают послабления чрезмерными и выступают за то, чтобы ношение масок оставалось обязательным как минимум в общественном транспорте.

С 2 по 8 июля в стране было выявлено около 197,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: это почти на 35% больше, чем за предыдущие семь дней с 25 июня по 1 июля. За все время пандемии в Великобритании зарегистрировано более 5 млн случаев инфицирования, 128,3 тыс. человек умерли от последствий заболевания. Первую дозу одной из зарегистрированных вакцин от коронавируса получили 45,6 млн человек (86,6% взрослого населения страны), обе дозы - почти 34,2 млн (64,9%).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
ВМС Турции вооружат беспилотными катерами
ВМС Турции вооружат беспилотными катерами
Tурция заинтересована в участии в разработке нефтяных месторождений в Азербайджане
Tурция заинтересована в участии в разработке нефтяных месторождений в Азербайджане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Британии продлили часы работы пабов на время финала чемпионата Европы по футболу Европа 00:29
В Баку сократился оборот сферы общепита Экономика 00:03
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 00:01
Пентагон заявил, что "Талибан" уже захватил десятки районных центров в Афганистане США 8 июля 23:49
Диего Симеоне продлил контракт с футбольным клубом "Атлетико" Спорт 8 июля 23:38
В Хорватии из-за аномальной жары объявили наивысший уровень погодной опасности Европа 8 июля 23:13
Глава ВОЗ расценил как неэффективную стратегию "вакцинного национализма" В мире 8 июля 22:53
В Швеции после взлета разбился самолет Европа 8 июля 22:46
Азербайджанские гимнасты готовятся к самому важному соревнованию в своей карьере Общество 8 июля 22:39
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились почти на $1,4 млрд Узбекистан 8 июля 22:28
Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа - Байден США 8 июля 22:18
В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость Бизнес 8 июля 22:06
ВМС Турции вооружат беспилотными катерами Турция 8 июля 22:00
Премьер Израиля посетил штаб Общей службы безопасности Израиль 8 июля 21:54
Катар возобновит с 12 июля выдачу семейных и туристических виз Арабские страны 8 июля 21:43
Увеличилось количество прямых рейсов из аэропорта Имама Хомейни Экономика 8 июля 21:40
Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана Кыргызстан 8 июля 21:36
Туркменистан и Россия отметили перспективность сотрудничества в ряде сфер Туркменистан 8 июля 21:33
Завод по производству строительных материалов планируют открыть в области Казахстана Казахстан 8 июля 21:22
WSJ: США намерены к концу лета вывезти из Афганистана тысячи помогавших им граждан США 8 июля 21:12
ЕС направил России технические данные для обсуждения признания ковид-сертификатов Россия 8 июля 21:03
Транспортный самолет пропал с экранов радаров в Колумбии В мире 8 июля 20:48
Центры азербайджанской культуры в Грузии (ФОТО) Культура 8 июля 20:15
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО) Экономика 8 июля 20:15
Состоялось совещание генеральных прокуроров стран-участниц СНГ (ФОТО) Азербайджан 8 июля 20:13
В Азербайджане свыше 22 тыс. лиц с инвалидностью предоставлены средства реабилитации Общество 8 июля 19:22
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине двух человек в Физули Происшествия 8 июля 19:07
Инфляция в Азербайджане сохраняется в пределах целевого коридора ЦБ – Газпромбанк Финансы 8 июля 18:54
Венгрия и Грузия изучают потенциальные области для инвестиций Бизнес 8 июля 18:45
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения (ФОТО) Политика 8 июля 18:41
В Азербайджане продолжается выдача субъектам МСБ стартап сертификатов Экономика 8 июля 18:35
В районе Шида-Картли Грузии открыт новый холодильный склад Бизнес 8 июля 18:27
Награждены сотрудники органов дипломатической службы Азербайджана Политика 8 июля 18:20
Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги – Распоряжение Политика 8 июля 18:14
Новое деление экономических районов Азербайджана обеспечит реализацию эффективной инвестиционной политики – министр Экономика 8 июля 18:11
Один из подорвавшихся на мине в Физули скончался, другой - потерял обе ноги - МВД Происшествия 8 июля 18:05
ОАО «Азерсу» закупит полипропиленовые трубы Тендеры 8 июля 17:56
Гендиректор SMART CITY AZERBAIJAN о концепции «умных» населенных пунктов Азербайджана ИКТ 8 июля 17:54
В случае продолжения провокаций на границе Армения окажется в еще более плачевном положении - азербайджанский депутат Политика 8 июля 17:50
ЕС готов оказать поддержку в развитии региона после второй Карабахской войны - еврокомиссар Политика 8 июля 17:46
В Тбилиси открылась выставка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 8 июля 17:41
Грузия и Польша подписали соглашение об устранении двойного налогообложения Бизнес 8 июля 17:32
Туркменский госконцерн объявил повторный тендер на приобретение химреагентов Тендеры 8 июля 17:26
Мировое сообщество не должно молчать об экологическом терроре Армении - азербайджанский депутат Политика 8 июля 17:24
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 8 июля 17:23
Азербайджан – сильный партнер ЕС в энергетической сфере Политика 8 июля 17:22
Растет число авиакомпаний, выполняющих пассажирские рейсы в Баку Экономика 8 июля 17:22
Международные резервы России за неделю снизились на $1,7 млрд Россия 8 июля 17:18
Ситуация в Карабахе находится на повестке дня УВКБ ООН Политика 8 июля 17:11
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно Экономика 8 июля 17:05
В Ливане разбился учебный самолет Арабские страны 8 июля 17:05
Европарламент считает необходимым создание новых структур в фармрегуляторе ЕС Европа 8 июля 17:04
ЕС готов внести вклад в экономическое развитие стран «Восточного партнерства» после COVID-19 – Еврокомиссар Политика 8 июля 17:03
В Баку и на Абшероне пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Общество 8 июля 17:01
РЕПО-операции на фондовой бирже Баку составили более трети всех сделок по ценным бумагам Финансы 8 июля 16:55
Обнародована доля бизнес-кредитов в клиентском портфеле азербайджанских банков Финансы 8 июля 16:54
Посольство США передало ПС ГКНБ КР оборудование для усиления безопасности границ на $170 тыс. Кыргызстан 8 июля 16:49
Авиационный рынок Грузии активно возвращается к состоянию 2019 года Транспорт 8 июля 16:48
Таджикистан занял 11-е место во Всемирном рейтинге благотворительности-2020 Таджикистан 8 июля 16:47
В Азербайджане названо число учащихся и учителей, принявших участие в "Летней школе" Общество 8 июля 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 июля 16:38
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится четверть всех страховых сборов Финансы 8 июля 16:35
В Азербайджане выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 человек Общество 8 июля 16:35
Иран предложил Азербайджану организовать выставку-продажу товаров Экономика 8 июля 16:34
В Азербайджане снизился объем производства продукции промышленными предприятиями Бизнес 8 июля 16:29
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам физлиц Финансы 8 июля 16:27
Количество прямых рейсов из аэропорта Имама Хомейни в зарубежные страны увеличилось Экономика 8 июля 16:26
В Азербайджане подвели итоги мониторингов соблюдения правил карантина в местах религиозного поклонения Общество 8 июля 16:22
На азербайджанском рынке капитала оборот ценных бумаг за год заметно увеличился Финансы 8 июля 16:18
Почти все заключенные в Азербайджане получили первую дозу вакцины от COVID-19 Общество 8 июля 16:16
Международный центр Низами Гянджеви провел вебинар на тему вакцинирования против COVID-19 (ВИДЕО) Политика 8 июля 16:16
Азербайджанским фермерам выплачены субсидии Экономика 8 июля 16:09
Новое экономическое деление Азербайджана важно с точки зрения реинтеграции освобожденных территорий в экономику - депутат Политика 8 июля 16:08
В Туркменистане ведутся работы по стимуляции венчурного финансирования стартапов Бизнес 8 июля 15:59
Подведены итоги международного конкурса Azerbaijan Photo Salon 2021 (ФОТО) Культура 8 июля 15:57
Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине двух человек Происшествия 8 июля 15:50
TAP и IGB критически важны для обеспечения доступа к разным источникам энергоносителей - посол США Энергетика 8 июля 15:49
На улицах французского города появились фотографии азербайджанцев и Баку. Реза Дегати рассказывает о реалиях Карабаха (ФОТО) Культура 8 июля 15:44
Узбекистан вновь разместит еврооблигации на Лондонской фондовой бирже Узбекистан 8 июля 15:43
Песков: "Спутник V" признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий Европа 8 июля 15:40
OECD: Рынку труда в Израиле потребуется больше всего времени для восстановления Израиль 8 июля 15:37
Подписан Меморандум о взаимопонимании между KOBIA и USAID (ФОТО) Экономика 8 июля 15:23
ЕС готов инвестировать в ряд проектов Бакинского порта – еврокомиссар (ФОТО) Экономика 8 июля 15:16
В Физули 2 человека подорвались на мине Происшествия 8 июля 15:09
Победитель конкурса “Предприниматель года” выступила в Баку (FOTO) Общество 8 июля 15:07
Россия постоянно осуществляет контакты с Азербайджаном по Карабаху - Песков Политика 8 июля 15:06
Hesab.az, AsanPay, Portmanat и Gpp.az добавили функцию «Сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха» Общество 8 июля 15:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция уверенно шагают вместе во имя построения выгодного для всех, благополучного и достойного будущего Политика 8 июля 14:58
Президент Ильхам Алиев: Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства Политика 8 июля 14:56
Президент Ильхам Алиев: Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация Политика 8 июля 14:54
Президент Ильхам Алиев: Наш мир в настоящее время сталкивается с рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности Политика 8 июля 14:52
Еврокомиссия назвала ожидаемые сроки ввода в эксплуатацию Ионическо-Адриатического трубопровода Энергетика 8 июля 14:51
Депутат Милли Меджлиса о важности доступных цен в сфере туризма Экономика 8 июля 14:47
Азербайджанская платежная система расширяет спектр услуг для предпринимателей Экономика 8 июля 14:38
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 8 июля 14:32
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Политика 8 июля 14:26
В Узбекистане виноградарство и виноделие поддержат льготами и субсидиями Узбекистан 8 июля 14:23
Азербайджан намерен провести международную оборонную выставку ADEX Азербайджан 8 июля 14:19
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь - Распоряжение Политика 8 июля 14:13
Азербайджан сократил экспорт в Израиль Бизнес 8 июля 14:08
Все новости