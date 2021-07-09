BioNTech - Pfizer разработал специальную вакцину против дельта-штамма
Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило издание "Шпигель", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Компании <...> разработают обновленную версию вакцины BioNTech - Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта", - приводит издание заявление компаний. При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).
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