Один человек погиб при вооруженном нападении у детсада в Марселе

По меньшей мере один человек застрелен, трое получили ножевые ранения в результате вооруженного нападения в пятницу в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, инцидент произошел недалеко от детского сада в 11-м округе Марселя около пяти часов вечера по местному времени. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 18-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Вскоре он умер от полученных ран. Как отмечает телеканал со ссылкой на свои источники, погибший занимался торговлей наркотиками.

По предварительным данным, трое прохожих поспешили на помощь пострадавшему, однако неизвестный напал на них с ножом. На данный момент не ясно, был ли это тот же человек, который открыл стрельбу.

Полиция ищет нападавшего.