В Болгарии появится завод по производству электромобилей

Власти Болгарии и немецкая компания Next eGO подписали меморандум о строительстве завода по производству электромобилей. Об этом в субботу на брифинге сообщил министр экономики технического правительства страны Кирил Петков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень горд, что немецкая компания будущего, которая уже производит электромобили, построит свое основное производство в районе города Ловеч. В Болгарии будет проводиться не только сборка электромобилей, но и производство их алюминиевой конструкции, кабелей, программного обеспечения", - сообщил министр.

Ожидается, что тестовое производство электромобилей начнется в 2023 году, выйдя на полную мощность, завод будет выпускать ежегодно около 30 тыс. машин. Базовые автомобили стоимостью около €20 тыс. смогут заряжаться от обычной электрической сети, а их пробег после зарядки аккумулятора составит около 200 км.

Инвестиции в предприятие составят около €14 млн, планируется, что будет открыто около тысячи новых рабочих мест.