Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле
Страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля. Об этом сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы поставили достаточное количество вакцины странам - членам, чтобы полностью вакцинировать по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан ЕС в этом месяце. К завтрашнему дню 500 млн доз вакцины будут распределены между регионами Европейского союза", - заявила фон дер Ляйен.
Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.
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