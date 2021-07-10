Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле

Европа 10 июля 2021 14:29 (UTC+04:00)
Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле

Страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля. Об этом сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы поставили достаточное количество вакцины странам - членам, чтобы полностью вакцинировать по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан ЕС в этом месяце. К завтрашнему дню 500 млн доз вакцины будут распределены между регионами Европейского союза", - заявила фон дер Ляйен.

Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекитан, Катар обсудили реализацию проектов по созданию логистических центров
Узбекитан, Катар обсудили реализацию проектов по созданию логистических центров
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю&quot;
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю"
Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса
Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Представитель администрации США считает, что эффективность кибердиалога с РФ покажет время США 14:48
Арестован Рамин Гаджилы Происшествия 14:46
При Кабмине Туркменистана создается Агентство транспорта и коммуникаций Транспорт 14:33
Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле Европа 14:29
В Болгарии появится завод по производству электромобилей Европа 14:27
Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов Финансы 14:24
В Иране за сутки от коронавируса скончался 151 человек Общество 14:16
Энергетическая госкорпорация TEDAŞ намерена реализовать в Турции до 10 проектов Турция 14:06
Очень красиво! Лунный пейзаж в Гобустане с грязевыми вулканами и белым пианино (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 14:05
Азербайджан в июне выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 13:50
Правящая партия Азербайджана сделала заявление по поводу проводимой в ней проверки Политика 13:46
В Туркменистане обнародовали темпы роста ВВП Финансы 13:42
Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось более чем на 12% - bp Энергетика 13:39
МИД Азербайджана соболезнует Таджикистану в связи с жертвами в результате землетрясения Политика 13:36
В Грузии за сутки выявлено 1 364 новых случая инфицирования COVID-19 Грузия 13:27
В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 13:16
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 13:12
Переработка на НПЗ в Азербайджане сократилась более чем на 5% - bp Энергетика 13:07
39 новых водохранилищ построят в Казахстане до 2030 года Бизнес 13:03
Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО) Интересное 12:53
Грузия получила более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса Astrazeneca Грузия 12:45
Турция увеличивает экспорт в тюркоязычные страны Турция 12:42
Германия значительно нарастила импорт стали из Турции В мире 12:41
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 12:37
ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов Азербайджан 12:28
bp отмечает снижение выбросов углекислого газа в Азербайджане Энергетика 12:18
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) Культура 12:05
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 12:00
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1295 новых случаев, 10 летальных исходов Кыргызстан 11:58
Минфин Израиля планирует начать повышение пенсионного возраста для женщин с 2022 года Израиль 11:57
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19 Общество 11:55
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района Общество 11:53
С начала года Турция значительно увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турция 11:45
В Туркменистане перевыполнена доходная часть госбюджета Финансы 11:36
Два человека погибли при взрыве в Кабуле Другие страны 11:33
Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 11:33
Прибыль грузинских банков возросла Финансы 11:32
EMA рекомендовала включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин США 11:32
Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек Таджикистан 11:28
Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму свыше $2 млрд Турция 11:26
Растут объемы экспорта турецкой стали на мировые рынки Турция 11:25
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР) Финансы 11:04
Торговый дом Азербайджана в Казахстане налаживает сотрудничество с турецкими предприятиями Бизнес 10:55
В Туркменистане вырос объем кредитов, выданных хозяйственным субъектам Финансы 10:48
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:36
Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты побывали на Джыдыр-дюзю Общество 10:32
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет транспортные услуги Тендеры 10:30
Азербайджан - сильный партнер ЕС: визит еврокомиссара в Баку укрепил двусторонние отношения Политика 10:30
Манат на этой неделе укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:27
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по рекультивации объектов Тендеры 10:11
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:09
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по освидетельствованию колесных пар ИКТ 10:04
АО в Казахстане объявило тендер на модернизацию оргтехники Тендеры 09:53
В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана Политика 09:53
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти к автомобилям Тендеры 09:51
На Филиппины доставили партию вакцины "Спутник V" Другие страны 09:38
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:22
В Японии к 2025 году планируют начать коммерческое использование летающих автомобилей В мире 08:48
IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив) Энергетика 08:28
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 08:07
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился у берегов Флориды В мире 07:52
Узбекитан, Катар обсудили реализацию проектов по созданию логистических центров Узбекистан 07:41
Более 400 тыс. человек в Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей Другие страны 07:22
Сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу Спорт 06:45
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю" Турция 06:04
Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом Другие страны 05:22
В Тегеране прогремел мощный взрыв Иран 04:44
Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса Арабские страны 04:22
Госдепартамент подтвердил, что власти Гаити запросили у США помощь в сфере безопасности В мире 03:46
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79 США 03:17
Температура воздуха в Кувейте достигла 70 градусов Цельсия на солнце Арабские страны 02:29
В ООН выразили обеспокоенность из-за захвата талибами погранпунктов в Афганистане В мире 01:26
Правящая в Гаити партия предложила назначить временным президентом спикера Сената Другие страны 00:51
В Нидерландах вернули ряд ограничений из-за "дельта" штамма коронавируса Европа 00:28
Венгрия и Грузия изучают потенциальные области для инвестиций Бизнес 00:01
Узбекистан, Россия обсудили ситуацию в Афганистане Узбекистан 9 июля 23:51
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) Культура 9 июля 23:49
Фильм об азербайджанских архитекторах получил приз кинофестиваля в Италии (ФОТО) Культура 9 июля 23:12
Джокович вышел в финал турнира в Уимблдоне Спорт 9 июля 23:02
В этом году второй тур вступительных экзаменов в вузы Азербайджана будет проведен один раз Общество 9 июля 23:00
Один человек погиб при вооруженном нападении у детсада в Марселе Европа 9 июля 22:43
Ряд деятелей культуры принят в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики Культура 9 июля 22:35
Композиторы и музыковеды Азербайджана – семь монографий и портретов Культура 9 июля 22:27
При поддержке Международного центра мугама будет представлен фильм памяти генерал-майора Полада Гашимова Социум 9 июля 22:14
SOCAR: Пока нет окончательного решения о приобретении сети АЗС Glusco Экономика 9 июля 22:02
Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная - погранслужба Кыргызстан 9 июля 21:43
США и Казахстан обсудили сотрудничество в области прав человека Казахстан 9 июля 21:33
Открыто пять крупных промышленных и производственных проектов в иранской провинции Керман Иран 9 июля 21:31
Азербайджан нарастил импорт грузинского вина Бизнес 9 июля 21:24
Туркменистан назначил нового посла в Кувейт Туркменистан 9 июля 21:20
Байден и Путин поговорили по телефону США 9 июля 21:13
Названо число иностранцев, прибывших в Азербайджан в июне Общество 9 июля 21:00
В Азербайджане начинается процесс перевода студентов Общество 9 июля 20:56
Литва приглашает Узбекистан к развитию сотрудничества в сфере авиации -министерство Транспорт 9 июля 20:56
Азербайджанцы Австралии призвали «Партию зеленых» и компанию Croniment не оставаться равнодушными к загрязнению реки Охчучай Политика 9 июля 20:01
За первое полугодие 2021 года в Азербайджане нейтрализовано 435 криминальных группировок Общество 9 июля 19:44
Журналисты, использующие свою профессию для рэкета, являются проблемой общества – комментарии азербайджанских медиа-экспертов (ФОТО) Общество 9 июля 19:44
Эксперты стран прикаспийского региона обсудили вопросы углубления сотрудничества (ФОТО) Энергетика 9 июля 19:41
Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса побывали во дворце Панахали хана в Шуше (ФОТО) Политика 9 июля 19:31
Руководящий состав МИД Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО) Азербайджан 9 июля 18:42
Все новости