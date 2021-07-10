Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом в центре Франции

Злоумышленник ранил ножом двух человек в коммуне Кле-Суйи (департамент Сена и Марна), расположенной в центральной части страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на источники в полиции сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел в торговом центре коммуны. Клиент расположенного внутри цнтра телефонного переговорного пункта поссорился с сотрудником из-за выставленного счета, после чего нанес ему ножевые ранения. В конфликт вмешался третий человек, которого злоумышленник также ударил ножом.

"Преступник, совершивший нападение в магазине в Кле-Суйи, задержан", - написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Один из пострадавших доставлен в реанимацию. Состояние второго раненого оценивается как тяжелое, он госпитализирован.