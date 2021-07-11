В Болгарии пройдут выборы в парламент

Европа 11 июля 2021 02:05 (UTC+04:00)
В Болгарии пройдут выборы в парламент

Болгарские граждане сегодня выбирают своих представителей в 46-е Народное собрание (однопалатный парламент). В 07:00 по местному времени (08:00GMT+4) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек. Еще около 800 участков будут открыты за рубежом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За ходом голосования будут следить свыше 3 тыс. наблюдателей, в том числе около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы около 20 тыс. полицейских.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Узбекистане вводятся новые виды внешнеторговых контрактов
В Узбекистане вводятся новые виды внешнеторговых контрактов
В предстоящей международной конференции в Ташкенте российскую делегацию возглавит министр иностранных дел
В предстоящей международной конференции в Ташкенте российскую делегацию возглавит министр иностранных дел
Приступить к строительству ж/д линии между Казахстаном и Узбекистаном намерены в РК
Приступить к строительству ж/д линии между Казахстаном и Узбекистаном намерены в РК
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Болгарии пройдут выборы в парламент Европа 02:05
Начальник охраны президента Гаити летал в Колумбию за 1,5 месяца до его убийства Другие страны 01:41
Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента Другие страны 01:15
Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось почти на $11 млрд Финансы 00:53
Власти Кубы увеличили до двух недель срок изоляции прибывающих из-за границы Туризм 00:36
Месси подпишет новый контракт с "Барселоной" после Кубка Америки Спорт 00:18
Ускоренный рост рынка е-коммерции в Азербайджане приведет к развитию новых трендов - минэкономики Бизнес 00:01
Страны G20 поддержали инициативу об увеличении резервов МВФ на $650 млрд Финансы 10 июля 23:52
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 50 процентов Турция 10 июля 23:43
В Турции растет число зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом (Эксклюзив) Турция 10 июля 23:37
Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки Турция 10 июля 23:34
В столице Сомали из миномета обстреляли район, где находится президентский дворец Другие страны 10 июля 23:32
В грузино-венгерских экономических отношениях доминирует торговля транспортными средствами Бизнес 10 июля 23:28
В Узбекистане вводятся новые виды внешнеторговых контрактов Узбекистан 10 июля 23:13
Страны G20 поприветствовали прогресс в рамках механизма помощи бедным странам В мире 10 июля 23:08
Правящая в Эфиопии партия победила на парламентских выборах Другие страны 10 июля 22:46
В предстоящей международной конференции в Ташкенте российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Узбекистан 10 июля 22:27
Банк «Türkmenbaşy» преобразуется в акционерное общество открытого типа Туркменистан 10 июля 22:23
В Мексике тысячу полицейских отправлены на борьбу с наркокартелями в штате Мичоакан Другие страны 10 июля 22:14
Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу Спорт 10 июля 21:55
В Минфине США призвали к быстрым действиям в вопросе международной налоговой реформы Финансы 10 июля 21:39
Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом Другие страны 10 июля 21:22
Хакерская атака парализовала компьютерную сеть округа на востоке Германии ИКТ 10 июля 21:07
Франция поприветствовала решение глав Минфинов G20 по международной налоговой реформе Европа 10 июля 20:52
Чешское агентство развития поделилось данными о приоритетных направлениях сотрудничества с Грузией Бизнес 10 июля 20:37
Шторм "Эльза" оставил без света более 50 тыс. потребителей на востоке Канады Другие страны 10 июля 20:35
Эшли Барти впервые стала победительницей Уимблдона Спорт 10 июля 20:19
В Стамбуле прошла встреча лидеров Турции и Палестины Турция 10 июля 20:02
Ежеквартальная погрузка, разгрузка товаров в иранских портах выросла на 7% Транспорт 10 июля 19:46
Президент Туркменистана подчеркнул важность обеспечения поступления валютных средств Финансы 10 июля 19:23
Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве Европа 10 июля 19:23
Приступить к строительству ж/д линии между Казахстаном и Узбекистаном намерены в РК Транспорт 10 июля 19:09
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан, Катар и Пакистан США 10 июля 19:01
Известный манекенщик из США женился на сотруднице МВД Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 10 июля 18:38
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 86 США 10 июля 18:32
Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом в центре Франции Европа 10 июля 18:16
В Грузии наблюдается рост импорта арбузов Бизнес 10 июля 18:12
Создана комиссия в связи с избранием членов Общественного совета при Минэкономики Азербайджана Экономика 10 июля 18:10
Стартовал финальный этап конкурса Yüksəliş (ФОТО) Общество 10 июля 17:58
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) Политика 10 июля 17:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 июля 17:40
В Азербайджане выявлено 136 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 человек Общество 10 июля 17:35
Завершилась поездка представителей дипкорпуса в Шушу (ФОТО) Политика 10 июля 17:31
В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт Общество 10 июля 17:15
Турция увеличила экспорт электротоваров на мировые рынки Турция 10 июля 17:07
Как стать успешной женщиной в Азербайджане. Бизнес-леди и журналисты на пути к общей мечте (ФОТО) Социум 10 июля 16:43
Армения продолжает угрожать миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат Политика 10 июля 15:43
Начался визит в Шушу глав религиозных конфессий Азербайджана Политика 10 июля 15:00
В Ходжавенде уничтожено более 300 кустов дикорастущей конопли Происшествия 10 июля 14:55
На израильско-ливанской границе пресечена попытка контрабанды оружия Израиль 10 июля 14:52
Представитель администрации США считает, что эффективность кибердиалога с РФ покажет время США 10 июля 14:48
Арестован Рамин Гаджилы Происшествия 10 июля 14:46
При Кабмине Туркменистана создается Агентство транспорта и коммуникаций Транспорт 10 июля 14:33
Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле Европа 10 июля 14:29
В Болгарии появится завод по производству электромобилей Европа 10 июля 14:27
Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов Финансы 10 июля 14:24
В Иране за сутки от коронавируса скончался 151 человек Общество 10 июля 14:16
Энергетическая госкорпорация TEDAŞ намерена реализовать в Турции до 10 проектов Турция 10 июля 14:06
Очень красиво! Лунный пейзаж в Гобустане с грязевыми вулканами и белым пианино (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 10 июля 14:05
Азербайджан в июне выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 10 июля 13:50
Правящая партия Азербайджана сделала заявление по поводу проводимой в ней проверки Политика 10 июля 13:46
В Туркменистане обнародовали темпы роста ВВП Финансы 10 июля 13:42
Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось более чем на 12% - bp Энергетика 10 июля 13:39
МИД Азербайджана соболезнует Таджикистану в связи с жертвами в результате землетрясения Политика 10 июля 13:36
В Грузии за сутки выявлено 1 364 новых случая инфицирования COVID-19 Грузия 10 июля 13:27
В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 10 июля 13:16
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 10 июля 13:12
Переработка на НПЗ в Азербайджане сократилась более чем на 5% - bp Энергетика 10 июля 13:07
39 новых водохранилищ построят в Казахстане до 2030 года Бизнес 10 июля 13:03
Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО) Интересное 10 июля 12:53
Грузия получила более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса Astrazeneca Грузия 10 июля 12:45
Турция увеличивает экспорт в тюркоязычные страны Турция 10 июля 12:42
Германия значительно нарастила импорт стали из Турции В мире 10 июля 12:41
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 10 июля 12:37
ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов Азербайджан 10 июля 12:28
bp отмечает снижение выбросов углекислого газа в Азербайджане Энергетика 10 июля 12:18
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) Культура 10 июля 12:05
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 10 июля 12:00
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1295 новых случаев, 10 летальных исходов Кыргызстан 10 июля 11:58
Минфин Израиля планирует начать повышение пенсионного возраста для женщин с 2022 года Израиль 10 июля 11:57
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19 Общество 10 июля 11:55
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района Общество 10 июля 11:53
С начала года Турция значительно увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турция 10 июля 11:45
В Туркменистане перевыполнена доходная часть госбюджета Финансы 10 июля 11:36
Два человека погибли при взрыве в Кабуле Другие страны 10 июля 11:33
Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 10 июля 11:33
Прибыль грузинских банков возросла Финансы 10 июля 11:32
EMA рекомендовала включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин США 10 июля 11:32
Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек Таджикистан 10 июля 11:28
Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму свыше $2 млрд Турция 10 июля 11:26
Растут объемы экспорта турецкой стали на мировые рынки Турция 10 июля 11:25
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР) Финансы 10 июля 11:04
Торговый дом Азербайджана в Казахстане налаживает сотрудничество с турецкими предприятиями Бизнес 10 июля 10:55
В Туркменистане вырос объем кредитов, выданных хозяйственным субъектам Финансы 10 июля 10:48
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10 июля 10:36
Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты побывали на Джыдыр-дюзю Общество 10 июля 10:32
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет транспортные услуги Тендеры 10 июля 10:30
Азербайджан - сильный партнер ЕС: визит еврокомиссара в Баку укрепил двусторонние отношения Политика 10 июля 10:30
Манат на этой неделе укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10 июля 10:27
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по рекультивации объектов Тендеры 10 июля 10:11
Все новости