В Болгарии пройдут выборы в парламент

Болгарские граждане сегодня выбирают своих представителей в 46-е Народное собрание (однопалатный парламент). В 07:00 по местному времени (08:00GMT+4) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек. Еще около 800 участков будут открыты за рубежом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За ходом голосования будут следить свыше 3 тыс. наблюдателей, в том числе около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы около 20 тыс. полицейских.