В Болгарии при пожаре в доме престарелых погиб один человек
Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате пожара в городе Варна в одном из помещений дома престарелых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье Болгарское национальное радио.
По его данным, возгорание возникло минувшей ночью. Пострадавшие доставлены в больницу с отравлением угарным газом.
В настоящее время пожар потушен. Других подробностей не приводится.
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