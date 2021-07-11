Frontex в два раза увеличит число сотрудников в Литве

Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex в два раза увеличит число своих сотрудников в Литве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, организация сообщила на своем сайте.

Агентство также предоставит Литве экспертов, которые будут помогать собирать данные о нарушителях границы и обмениваться информацией.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, а также когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов.