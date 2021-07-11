В Сербии вакцинировали почти половину населения старше 18 лет

Вакцину от коронавируса получили 48,6% совершеннолетнего населения Сербии. Об этом заявила в воскресенье в эфире Prva Srpska Televizija премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент вакцинировано 48,6% совершеннолетних граждан", - заявила премьер, отметив, что иммунизация в последние недели идет "тяжело и медленно". "Я боюсь следующей волны пандемии", - подчеркнула премьер, призвав граждан активнее прививаться.

Председатель правительства сообщила, что 1 августа Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии даст рекомендации населению о необходимости принять третью дозу вакцины.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Сербии превысило 715 тыс. За все время пандемии в республике 7 010 человек умерли. Cуточное число заболевших второй месяц постоянно снижается.