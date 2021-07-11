Автомобиль врезался в торговую палатку в Австрии, 13 человек пострадали

Автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в торговую палатку в австрийском городе Санкт-Флориан, 13 человек пострадали.

Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила телерадиокомпания ORF.

Как отмечается, водитель потерял управление. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них получили тяжелые травмы.