Автомобиль врезался в торговую палатку в Австрии, 13 человек пострадали
Автомобиль под управлением 87-летнего мужчины врезался в торговую палатку в австрийском городе Санкт-Флориан, 13 человек пострадали.
Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила телерадиокомпания ORF.
Как отмечается, водитель потерял управление. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них получили тяжелые травмы.
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