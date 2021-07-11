Президент Литвы призвал власти Польши включиться в разрешение миграционного кризиса

Обеспечение безопасности и стабильности в регионе на фоне миграционного кризиса и других вызовов возможно лишь в результате совместных усилий соседних стран. Об этом во время встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил находящийся в воскресенье в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В сфере безопасности мы являемся союзниками и только общими усилиями можем обеспечить стабильность в регионе", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Науседа призвал Варшаву включиться в решение проблемы пресечения потока нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих в Литву из соседней Беларуси, с которой также начинает сталкиваться и Польша. "Необходимо незамедлительно решить вопрос усиления охраны внешних границ ЕС", - заявил Науседа.