Главы МИД ЕС обсудят действия по Афганистану после вывода оттуда сил США и НАТО

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят действия сообщества по Афганистану после вывода оттуда западных военных контингентов. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассмотрим действия, которые ЕС должен предпринять после завершения вывода западных войск из Афганистана", - сообщил он, не уточняя деталей.

По его словам, на министерской встрече в Брюсселе также будет рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, в Ливане и Эфиопии. Министры обсудят влияние новых технологий на международную повестку и процесс подготовки новой внешнеполитической концепции Евросоюза "Стратегический компас ЕС".

США и НАТО начали вывод своих войск из Афганистана 29 мая этого года после 20 лет военного присутствия в стране.