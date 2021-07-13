Новый состав правительства Молдовы представят до 10 августа

Пропрезидентская Партия действия и солидарности, победившая на парламентских выборах в Молдове, намерена до 10 августа представить новый состав правительства. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала TVR ее лидер Игорь Гросу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 10 августа новый парламент точно приступит к работе. Мы обсудили сегодня с коллегами по партии планы, надеемся, что к этому времени удастся завершить формирование нового кабинета", - сказал политик.

Он выразил уверенность, что даже если некоторые участники выборов захотят оспорить их итоги, уже в августе необходимо провести внеочередное заседание парламента с участием правительства. "Это важно, так как нужно принять ряд законов, необходимых для получения макрофинансовой помощи от ЕС", - пояснил Гросу.