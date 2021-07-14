Британский регулятор одобрил сделку AstraZeneca с фармкомпанией из США Alexion

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании одобрило сделку по приобретению британско-шведской компанией AstraZeneca американской фармацевтической фирмы Alexion на сумму $39 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, надзорный орган принял решение не начинать более масштабное расследование после первоначальной оценки соглашения между компаниями. CMA в мае этого года начало рассмотрение сделки, чтобы выяснить, может ли она повлиять на конкуренцию в Великобритании или на других рынках. Как указывает Reuters, ранее в этом месяце сделка была одобрена на уровне ЕС.

Соглашение о том, что AstraZeneca приобретет Alexion за $39 млрд, было достигнуто в декабре 2020 года. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года.

AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса нового типа. Alexion производит препараты для лечения сложных и редких заболеваний в сфере нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и заболеваний крови.