Фондовые биржи Европы снижаются на усилении инфляционных опасений

Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на фоне усиления опасений за ускорение инфляции после статданных по Великобритании. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51% — до 7088,15 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 15762,5 пункта. Биржа Франции закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 6547,53 пункта.

На европейских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика в среду, поскольку инвесторы с опасением оценивают статданные по ускорению инфляции в Великобритании, обратив внимание на неожиданный рост потребительских цен и в США. Так, годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в мае. Показатель стал рекордным с августа 2018 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после 0,6% в мае. При этом аналитики ожидали годовой показатель на уровне 2,2%, месячный — 0,2%.

По словам аналитиков Pantheon Macroeconomics, которые приводит газета Wall Street Journal, данные по инфляции в Великобритании за июнь показали, что компании решили воспользоваться высоким спросом потребителей после ослабления карантинных мер.

Определенное давление на европейские рынки также оказали статданные по объему промышленного производства в еврозоне, который в мае вырос на 20,5% в годовом выражении, а в месячном – снизился на 1%. При этом, аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении вырос на 22,2%, а в месячном — сократился на 0,2%.