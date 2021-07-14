В Великобритании выявили максимальное число зараженных коронавирусом с середины января

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 42,3 тыс., что стало максимальным значением с 15 января.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает отметку в 30 тыс. уже восьмой день подряд. Согласно официальной статистике, за сутки было зарегистрировано 49 летальных исходов. Смертность держится на уровне около 50 летальных исходов в сутки в течение последних 28 дней.