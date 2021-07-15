В Германии из-за наводнения 30 человек пропали без вести
По меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения шести домов из-за наводнения и продолжительного дождя в Аденау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Об этом в четверг сообщил телеканал SWR, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 25 других домов также находятся под угрозой обрушения. Согласно заявлению представителя полиции, точное количество пропавших без вести пока не ясно.
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