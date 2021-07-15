В Германии 19 человек погибли в результате наводнения

Европа 15 июля 2021 14:18 (UTC+04:00)
В Германии 19 человек погибли в результате наводнения

Не менее 19 человек погибли в результате последствий наводнения на западе Германии. Об этом сообщила в четверг газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, тела жертв были обнаружены в различных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Около 70 человек считаются пропавшими без вести. Для их поиска задействованы полицейские вертолеты. Около 200 тыс. жителей остались без электричества. Только в Рейнланд-Пфальце за сутки выпало 148 литров осадков на квадратный метр.

"Ситуация по-прежнему остается драматичной", - сообщил газете премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Ранее он из-за наводнения отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в сильно пострадавший город Хаген.

Основной удар стихии пришелся на федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Уровень воды во многих местах превысил предыдущие рекордные отметки. Целый ряд населенных пунктов фактически отрезан от внешнего мира, не работает мобильная связь.

В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения. Особенно сложная ситуация также складывается в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявлен режим ЧС.

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