К борьбе с наводнениями в ФРГ привлекли военнослужащих

Около 500 военнослужащих Бундесвера участвуют в борьбе с наводнениями на западе Германии и устранении последствий удара стихии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг редакционная группа Funke со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ.

Также в операции задействованы два вертолета Бундесвера и 25 грузовых автомобилей.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке газеты Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.