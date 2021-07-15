Число жертв наводнений в Германии достигло 58

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг портал "Фокус-онлайн" со ссылкой на собственные подсчеты.

В середине дня "Бильд" сообщал о 42 жертвах. Централизованной официальной статистики пока не публиковалось.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению.Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он поблагодарил экстренные службы за их усилия по поиску и спасению людей.