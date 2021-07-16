Власти в Нидерландах призвали 10 тыс. человек покинуть дома из-за ожидаемого наводнения
Власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Речь идет об около 10 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Жители должны покинуть свои дома как можно быстрее, - говорится в предупреждении, распространенном местными властями. - Они должны найти убежище у членов семьи, друзей или знакомых за пределами опасной зоны". Если это невозможно, людям рекомендуется направляться в приемные пункты, организованные муниципалитетом.
Как ожидается, река Маас выйдет из берегов в данном районе в ночь с четверга на пятницу. Причиной являются ливни, которые не прекращаются уже несколько дней.
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