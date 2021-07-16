Депутаты британского парламента призвали объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

Представители правительства Великобритании не должны присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году в связи с якобы нарушениями прав человека в Китае. Соответствующее заявление с призывом объявить дипломатический бойкот Олимпиаде приняли депутаты Палаты общин британского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем утверждается, что международные спортивные соревнования не должны проводиться в "стране, правительство которой не без оснований обвиняется в совершении массовых жестоких преступлений". Как сказано в принятом документе, который юридически ни к чему не обязывает британский кабмин, должностным лицам Соединенного Королевства следует отказаться от приглашения посетить Олимпиаду, если власти КНР "не положат конец бесчинствам" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, в заявлении содержится призыв к Пекину отменить санкции, наложенные на ряд британских парламентариев.

Бывший лидер правящей Консервативной партии Великобритании Иан Дункан Смит, поддержавший дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, выразил мнение, что разрешение провести соревнования такого уровня в КНР напоминает ему "политику умиротворения" европейских стран времен 1930-х годов в отношении нацистской Германии.

В свою очередь замглавы МИД Великобритании по делам Азии Найджел Адамс, комментируя заявление парламентариев, подчеркнул, что правительство регулярно поднимает тему соблюдения прав человека в КНР, однако "решение о посещении делегации кабмина Олимпийских игр в Пекине пока не было принято".

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.