Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения

Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) сообщили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба округа.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около 1 тыс. вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в сообщении.