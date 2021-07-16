Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения

Европа 16 июля 2021 01:57 (UTC+04:00)
Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения

Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) сообщили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба округа.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около 1 тыс. вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в сообщении.

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