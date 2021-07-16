Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11
До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал RTBF.
"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.
Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана о причинах неразглашения информации о контрактах по сдаче в аренду лесных участков
Крупнейшее туркменское нефтеперерабатывающее предприятие превысило план производства моторного топлива
Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном
Такого проекта еще не было! Семь звуков Азербайджана из уникальных природных мест страны (ВИДЕО, ФОТО)
Обстреливая окрестности города Шуша, армяне грубо нарушают международное право – американский эксперт
Еще три участника Отечественной войны Азербайджана вернулись после лечения в Турции на родину (ФОТО)
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе
Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов
В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы