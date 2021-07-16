Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80
Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на полицию в Кобленце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия от последствий разгула стихии погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - как минимум 50. "Мы опасаемся, что число [жертв] возрастет", - отметили в правоохранительных органах.
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