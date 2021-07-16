Наводнение привело к разрушению домов в городе Эрфтштадт

Наводнение вызвало разрушение домов в германском городе Эрфтштадт, который находится недалеко от Кельна. Об этом сообщила в пятницу газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть одна жертва", - сказал представитель администрации округа Кельна.

По информации Bild, количество жертв может возрасти, так как не все жители покинули затопленные районы.