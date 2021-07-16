Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Число погибших в результате сильных наводнений в Германии возросло до 106 человек, Франция готова оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает немецкий информационный портал Tagesschau.

"Спасибо. Еще раз спасибо. Со мной только что говорила моя французская коллега (министр Вооружённых сил Франции) Флоранс Парли и предложила помощь французских военных. Жизненно важная сплоченность во время бедствий", - написала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в "твиттере".

Финансовое управление земли Северный Рейн-Вестфалия уже приняло постановление об оказании помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий.

"Благодаря мерам, предусмотренным указом о стихийных бедствиях, мы сможем быстро и без лишней бюрократии оказать помощь там, где она срочно необходима. Незамедлительная поддержка пострадавших граждан является нашим главным приоритетом", - заявил министр финансов федеральной земли Луц Линенкэмпер.

В субботу округ Рейн-Эрфт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), который особенно сильно пострадал от непогоды, намерен посетить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хочет лично пообщаться со спасателями, которые работают на месте бедствия.

В Германии 102 тысяч человек из-за наводнения остаются без электричества, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии.