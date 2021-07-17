Около 700 жителей эвакуировали на западе Германии из-за прорыва дамбы

Около 700 жителей района Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, запад ФРГ) были вынуждены покинуть свои дома из-за прорыва дамбы на реке Рур. Об этом в субботу сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в настоящее время спасательные службы проводят эвакуацию жителей из района Офховен города Вассенберг. При этом уточняется, что размер ущерба от прорыва дамбы пока трудно оценить.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Одним из наиболее пострадавших от наводнения районов стал округ Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц), где погибли свыше 90 человек, а число пострадавших уже достигло 618. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 133 человека, несколько десятков считаются пропавшими без вести.