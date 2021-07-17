Премьер Франции призвал жителей страны как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса

Европа 17 июля 2021 16:21 (UTC+04:00)
Премьер Франции призвал жителей страны как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал жителей страны как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы властям не пришлось вновь вводить жесткие ограничительные меры. С таким обращением глава французского правительства выступил в субботу во время посещения центра вакцинации в департаменте Атлантические Пиренеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Линия правительства предельно ясна - нам необходимо провести вакцинацию, чтобы жители смогли получить санитарные паспорта. Вакцинация позволит избежать принятия жестких ограничительных мер, которые мы вынуждены были вводить раньше", - сказал Кастекс. "Только проявляя общую солидарность, мы сможем выйти из этого санитарного кризиса, - заявил премьер. - Я знаю, что в этом вопросе есть некое сопротивление, но мы должны любой ценой убедить всех наших граждан сделать прививку".

В субботу во многих городах Франции запланированы манифестации против политики властей в области борьбы с пандемией.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме того, французский лидер сообщил о введении с 1 августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины получили более 35 млн человек.

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