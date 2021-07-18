Число погибших в результате наводнений в Германии достигло 143 человек

По меньшей мере 143 человека, включая четырех пожарных, погибли в результате наводнений в Германии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Спасателям в пятницу мешали сложные условия. Уже к субботе власти заявили, что число пропавших без вести людей неуклонно сокращается. Больше всего от осадков пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.

Ранее сообщалось о 133 жертвах наводнений в Германии. Наводнения в центральной части Европы начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии.