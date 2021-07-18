Наводнение "исторического масштаба" грозит юго-востоку ФРГ
Наводнение "исторического масштаба" грозит юго-востоку Германии. С такой оценкой, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступило издание FOCUS Online со ссылкой на экспертов.
По их оценкам, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Уже сейчас в некоторых населенных пунктах ряд домов подтопило. Причем уровень воды только в Берхтесгаденер Ахе уже выше на 1,5 м, нежели прогнозировалось.
На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 140 человек.
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