Ливни привели к локальным подтоплениям в Австрии
Обильные дожди с грозами привели к локальным подтоплениям в населенных пунктах во многих регионах Австрии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий.
Ливни, из-за которых вышла из берегов река, вызвало наводнение в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают из некоторых регионов востока Австрии.
Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Дожди и грозы не прекращаются в Австрии целый день.
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