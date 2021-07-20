В Великобритании начнут прививать подростков от коронавируса

В Великобритании начнут прививать от коронавируса подростков от 12 до 15 лет, которые могут быть особо уязвимы для инфекции по медицинским причинам. Об этом сообщил британский замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Еще больше молодых людей, для которых вирус представляет повышенную опасность, смогут воспользоваться преимуществами вакцинации от COVID-19», — отметил Захави.

Отмечается, что вакцинацию будут делать препаратом американской компании Pfizer. На данный момент это единственная вакцина, которую британские власти одобрили для применения среди лиц моложе 18 лет.

Ранее сообщалось, что Великобритания отказалась от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. На данный момент в Великобритании прививку сделали почти 46,2 миллиона человек, что составляет 87,6 процента взрослого населения страны.