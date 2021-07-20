В Париже начался пожар близ резиденции премьера
Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
Как отмечает France Bleu, пожар возник в здании, которое сейчас реставрируют, причина возгорания пока не уточняется. Матиньонскому дворцу огонь не угрожает.
Как сообщила в Twitter городская пожарная служба, возгорание произошло на улице Варенн в седьмом округе Парижа, где, в частности, находятся посольство Италии и Музей Родена. Телефон посольства в настоящее время не отвечает.
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