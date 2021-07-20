Число жертв наводнения в Германии возросло до 169
Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 169. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили спасательные службы страны.
По данным, только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии составило 121.
Ранее сообщалось не менее чем о 164 погибших в Германии, где с прошлого понедельника шли ливни. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт.
Лента новостей
Прочные политические контакты между ЕС и Азербайджаном формируют основу для диверсификации сотрудничества
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО)
Итоги визита главы Евросовета в Азербайджан: Баку и ЕС находятся на пороге нового этапа развития отношений - политолог
То, что Армения обвиняет Азербайджан в территориальных притязаниях - очередной абсурд - официальный Баку
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Гурбан байрамы (ФОТО)
Порт Баку расширяет транзитный потенциал Азербайджана путем цифровизации и международного сотрудничества
Боевые позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района вновь подверглись обстрелу - минобороны