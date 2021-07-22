Ущерб от наводнения в Бельгии превышает €10 млрд

Европа 22 июля 2021 12:00 (UTC+04:00)
Ущерб от наводнения в Бельгии превышает €10 млрд

Ущерб от тяжелейшего за последние 100 лет наводнения в Бельгии 14-16 июля, по предварительным оценкам, превышает €10 млрд евро, окончательная сумма еще не названа. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL-TVI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предварительный ущерб от наводнения оценивается правительством Валлонии (южный франкоязычный регион Бельгии), он уже превышает €10 млрд евро", - отметил телеканал.

В начале недели правительство Валлонии объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе объемом в €2 млрд. €800 млн для этого плана будут переведены из другого плана поддержки экономики Валлонии, который направлен на восстановление региона после пандемии коронавируса. Правительство региона также объявило, что рассчитывает на получение дополнительной помощи со стороны Евросоюза.

В результате наводнения в Бельгии, вызванного ливневыми дождями, по официальным данным на утро четверга, погибли 32 человека, все они опознаны, и 18 все еще числятся пропавшими без вести. Разрушены и повреждены свыше десяти тысяч домов, до настоящего момента около 1,5 тыс. домов остаются без водоснабжения, 10,5 тысячи домов - без электричества и 10 тыс. - без газа.

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