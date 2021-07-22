BioNTech выделит €1 млн пострадавшим от наводнения в Германии
Германская компания BioNTech объявила о намерении выделить €1 млн в качестве помощи пострадавшим от наводнения районам на западе ФРГ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении фирмы из Майнца.
"BioNTech с глубокой озабоченностью следит за драматическими последствиями недавнего наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце", - отмечается в сообщении.
"BioNTech пожертвует €1 млн Германскому союзу по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Тем самым компания хотела бы выразить свою солидарность и поддержать большое количество людей, потерявших родственников, друзей, лишившихся крова и имущества", - заключили в BioNTech.
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